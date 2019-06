« Sorciers » de Goléah : la (petite) blague du ministre Taliby Sylla de l’Energie (vidéo)

L'Egypte est devenue "une prison à ciel ouvert", dénonce Amnesty International. A quelques jours de la CAN, la mort de Mohamed Morsi attire le regard sur les violations des droits de l'Homme par le régime.

L'Allemand, Miroslav Klose détenait le record de 16 buts en quatre éditions hommes et femmes confondus. Mais la Brésilienne Marta Vieira da Silva a battu le record, en inscrivant mardi son 17e but en cinq éditions.

Le président du Bénin et son prédécesseur sont brouillés depuis des années. Leur rivalité façonne la crise post-électorale actuelle. La justice menace Yayi Boni de "mesures coercitives" s’il ne se présente pas au juge.

L’éducation des jeunes filles reste un défi d'envergure dans le pays puisque leur taux de scolarisation reste un des plus faibles au monde. Il avoisine les 18,3% au cycle moyen.

Partout les chaumes de cultures brûlées produisent de la fumée et du dioxyde de carbone. Si on trouve d’autes moyens de les utiliser, on éviterait le carbone. (Dittmar Hecken spécialiste en construction écologique)