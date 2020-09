Soro note Alpha Condé, Tibou, Sidya, Cellou, Hambak… et Ouattara

Le président du mouvement, Générations et peuples solidaires (GPS) et ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Kigbafori Soro a, depuis la France où il se trouve en exil, donné lundi son avis sur des acteurs et hommes politiques dans la séquence ‘’Jeu des photos’’ de l’émission ‘’Les Grandes Gueules’’ de la radio Espace fm.

-Ibrahima Diallo, journaliste

Loyauté et panafricanisme

-Cellou Dalein Diallo

Homme politique

-Sidya Touré

Homme politique, bonté et persévérance

-Ahmadou Kourouma

Sagesse et intellectuel

-Charles Blé Goudé

Compagnon et patriote

-Charles de Gaulle

Courage, rebelle

-Hamed Bakayoko

Joker

-Pascal Affi N’Guessan

Il a souffert et ténacité

-Patrice Lumumba

Beaucoup de respect, panafricaniste par excellence

-Alpha Condé

C’est un grand-frère, j’ai quand même été un peu déçu, déception quand même

-Alassane Ouattara

Destin controuvé

-Tibou Kamara

Malin et persévérant

-Aimé Césaire

Une sommité et homme de lettres

-Léopold Sédar Senghor

Homme politique et homme de lettres

-Félix Houphouët-Boigny

Homme politique et président africain par excellence

Moustapha Naïté

Gentillesse et abnégation