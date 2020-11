Soro réplique à Macron : ‘’l’Europe demeure un espace de liberté variable’’

Dans l’interview avec Jeune Afrique, le président français Emmanuel macron a déclaré que la présence de Guillaume Kigbafori Soro n’est plus souhaitée en France. Comme il fallait s’y attendre, l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire et farouche opposant du régime d’Abidjan a rappelé au locataire de l’Elysée –dans un message publié sur la page Facebook du journaliste Silver KB officiel- que ‘’l’Europe demeure un espace de liberté variable

« J’ai lu les propos du Président Emmanuel Macron me concernant. Je ne les commenterai pas. L’Europe demeure un espace de liberté variable. Je continuerai à m’opposer au viol de la constitution de mon pays de toutes mes forces.

Le déstabilisateur c’est celui qui met Les leaders politiques en prison. Qui fait décapiter un jeune ivoirien pour imposer la loi du canon et des milices. Tenez l’Afrique a Amnesty International pour défendre la cause des persécutés. Pas un mot pour les plus de 100 morts en Côte d’Ivoire. Ce sont des nègres. Bravo !

La stabilité de la CI ne réside pas dans le maintien d’un monarque au pouvoir. Le seul antidote à l’instabilité demeure la démocratie donc le respect de la constitution ivoirienne. Personne ne m’obligera à admettre que Ouattara est dans son droit de violer la constitution. »