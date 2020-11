‘’Soropogui est hospitalisé à Ignace Deen, son état nécessite une évacuation”(avocat)

L’ancien commissaire à la CENI et président du mouvement “nos valeurs communes” Etienne Soropogui qui est détention à la maison centrale de Conakry depuis quelques semaines maintenant, est hospitalisé depuis hier vendredi à la cardiologie de l’hôpital Ignace Deen.

Joint par Mediaguinee, ce samedi 28 novembre, l’un des avocats du leader du mouvement “nos valeurs communes”, Me Salifou Beavogui qui a confirmé l’information.

‘’Oui, je viens de sortir de l’hôpital Ignace Deen où Étienne Soropogui est hospitalisé depuis hier pour complication pulmonaires. Son état de santé est vraiment inquiétant. Il est à la cardiologie là-bas, je viens de lui rendre visite tout de suite, son état de santé m’inquiète“.

« Nous demandons à ce qu’il soit libéré. Apparemment, c’est en détention qu’il vient de choper cette maladie, a-t-il poursuivi.

” Son état de santé nécessite d’ailleurs une évacuation. Donc, le lundi nous allons alerter le juge pour qu’il soit libéré afin qu’il puisse se traiter à l’extérieur. C’est une personnalité surtout qu’il est venu de lui-même, il n’a pas été arrêté sous mandat rien“, informe l’avocat.

Dans la même lancée, l’avocat a rappelé que monsieur chérif Bah de l’UFG aussi a des problèmes cardiaques. “Il n’est pas hospitalisé encore. Mais il faut craindre, leur détention n’est pas compatible avec leur état de santé“, alerte Me Béa.

Poursuivis entres autres pour ‘’troubles à l’ordre public, incitation à la violence, détention et fabrication d’armes légères, association de malfaiteurs’’, Etienne Soropogui, Ousmane Gaoual et Cie ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt le 16 novembre dernier.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22