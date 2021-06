Sorti de prison, Souleymane Condé reçu à l’ambassade des Etats-Unis !!!

Le leader du mouvement politique Diversité Républicaine de Guinée (DRG) et célèbre activiste en Amérique du Nord Souleymane Condé a été reçu jeudi à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Koloma, en banlieue de Conakry.

Libéré hier après plus de neuf mois de détention à la Maison centrale de Conakry, M. Condé a eu près de deux heures d’horloge d’échanges avec les Américains.

A présent, rien n’a filtré de cette entrevue qui intervient 24 heures seulement après la grâce présidentielle accordée au jeune leader.

Ancien coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) aux Etats-Unis, Souleymane Condé- qui vit avec sa famille aux Usa- a été arrêté en septembre dernier. Quatre mois, plus tard, il sera condamné à un an de prison ferme pour ”production, diffusion et mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics”.

