Sortie d’Apha Condé à Boké: « c’est un discours populiste » (Cellou Dalein)

Hier samedi 26 juin le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, lors de la 9ème assemblée générale virtuelle de cette formation politique de l’opposition guinéenne est revenu sur le discours du président Alpha Condé à Boké la semaine dernière. Un discours dans lequel ile locataire de Sékhoutouréya a exprimé sa fierté d’avoir financé sans aide extérieure 3 élections courant l’année 2020.

Aux jeux du leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, « c’est un discours populiste”. Il ajoute que le chef de l’État a oublié de dire pourquoi il a évité l’implication des PTF dans le processus électoral guinéen. « Pourquoi a-t-il décliné l’offre de financement de ces élections par nos partenaires, tout en continuant à leur tendre la main dans la lutte contre le Covid-19 et Ébola et pour le financement des programmes et projets de développement ? Voici tant d’interrogations posées par cet opposant. « Ce n’est évidemment pas au nom de l’indépendance et de la souveraineté nationale qu’il le fait. C’est tout simplement parce qu’il voulait commettre son crime électoral sans témoin. Il savait pertinemment qu’en acceptant le financement et l’assistance technique des partenaires, il serait obligé d’accepter en même temps l’évaluation et l’observation de son processus électoral par ces derniers qui n’auraient pas manqué de dénoncer sa mascarade électorale et même de s’en retirer. C’est pour éviter ce clash qu’il a décidé, malgré la fragilité de nos finances publiques, de faire supporter le poids de ces trois scrutins par le budget de l’Etat au détriment de l’entretien de nos routes et de la réalisation de plusieurs projets et programmes de développement. Savez-vous que le budget national d’investissement de 2020 n’a été exécuté qu’à hauteur de 5 % des prévisions ? », fait savoir Cellou Dalein Diallo.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08