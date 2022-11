Sortie de crise : Dr Sékou Koureissy Condé propose que la classe politique et la société désignent des facilitateurs pour… »

Invité ce jeudi 3 novembre dans l’émission Mirador de Fim FM, Dr Sékou Koureissy Condé, du parti Alliance nationale pour le renouveau (ARENA) s’est exprimé sur les questions sociopolitiques actuelles de la Guinée, notamment la posture des acteurs étatiques et sociopolitiques de la transition guinéenne après l’accord préliminaire intervenu entre les autorités guinéennes et la mission technique de la CEDEAO.

Sur le cadre de dialogue inclusif inter-guinéen et autre, Dr Sékou Koureissy Condé a indiqué que l’on ne peut pas travailler à la mise en œuvre ou à l’exécution du chronogramme, s’il venait à être entériné par la conférence des chefs d’Etat, sans une dynamique consensuelle.

« Non ce ne serait pas valable. Je ne pense même pas que ça soit l’esprit, je ne pense pas que ça soit l’idée. Je fais allusion à une observation du président Boni Yayi lors de sa seconde mission ici. Lorsqu’il a dit je devais rencontrer 300 et quelques personnes. C’est ça le problème de la représentativité au niveau de la classe politique et de la société civile. Maintenant que nous avons 4 personnes. Le plus simple serait. Je vais en proposition là. De dire à ces 4 coalitions de désigner 2 négociateurs au nom de l’ensemble de la classe politique et 3 facilitateurs. Donc le CNRD a désigné 3 facilitatrices, la classe politique et société civile 3 facilitateurs et puis 2 négociateurs d’un côté comme de l’autre, c’est parti. Mais ça ne se réglera pas dans l’exclusion. Nous sommes en train de nous battre contre l’exclusion. Il ne faut pas enchaîner une exclusion par une autre exclusion. Mais d’une manière générale, lorsque je parle de 4 coalitions, je parle de ce que vous appelez le Quatuor. C’est à dire que le RPG Arc-en-ciel, l’ANAD, la CORED et le FNDC politique. C’est de ça il s’agit. Et ça ne me gêne en rien parce que nous sommes à la recherche d’un consensus. Maintenant à ce stade, il faudrait que eux aussi ils fassent leur mieux qu’ils désignent tout simplement 3 facilitateurs ou 3 facilitatrices pour travailler avec les facilitateurs désignés par le gouvernement et le CNRD. Et que les facilitateurs désignent les négociateurs », a-t-il indiqué.

Dr Sékou Koureissy Condé ne trouve aucun mal à ce que le Quatuor propose des facilitateurs. Cependant, il souhaiterait que ces 4 coalitions reviennent régulièrement au reste pour un compte rendu.

« Mais tout à fait, nous sommes à la recherche de consensus. Nous sommes à la recherche de solutions apaisées. Pourquoi le CNRD, en proposant 3 facilitateurs ou 3 facilitatrices, n’a pas dit: vous aussi proposez-nous 3. Ce serait 6, on serait déjà très avancé. Maintenant qu’on ne l’a pas fait. Maintenant, qu’on dise aux autres: on a sélectionné 4, on leur dit bon choisissez 3 personnes. Je parle à tout le monde, je dis allons au raccourci le problème la prolongation en période de crise (…). Il faut l’éviter, à partir du moment où le CNRD et la CEDEAO et le gouvernement sont arrivés d’un commun accord à s’entendre sur un certain nombre de points pour faciliter les choses. On leur dira écoutez, nous aussi nous proposons 3 facilitateurs. Le schéma politique est rempli de pièges, piège de conscience et de sagesse. (…) Les 4, ce n’est pas les muscles. Les élections d’hier ne sont pas les élections de demain. Il y a des surprises. Mais il faut savoir se faire confiance. Moi je me dis ceux qui représentent l’opposition, il aurait fallu ajouter Abdoul Sacko à ce groupe là mais je serais très satisfait. Qu’à cela ne tienne, on a 4 coalitions représentées, que ces 4 coalitions-là reviennent vers nous pour nous faire régulièrement le compte rendu. Je n’ai aucun problème. […] Ecoutez, la recherche de consensus est basée sur la manifestation de bonne foi. Qu’est-ce que l’on veut? C’est un don de soi. Moi j’aurais pu dire écoutez, mon parti politique est le 6ème parti l’ARENA, créé en août 1992 avec l’UGP, le PRP, l’UNR, le RPG et le PUP. Sur ce point de vue je suis le doyen quand même, même pas par âge mais des partis politiques représentés. Qu’on me dise on a formé une coalition tu n’es pas là-dans. Ça ne me gêne pas .Qu’on forme une délégation tu n’es pas appelé, l’essentiel c’est d’aller de l’avant. Je dis-moi j’attends des partis politiques qu’ils s’entendent sur les 4 personnes et que nous ayons un schéma directeur de sortie de crise », a-t-il souligné.

Christine Finda Kamano

