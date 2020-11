Sortie de crise en Guinée : le CNOSCG rencontre l’USTG d’Abdoulaye Camara

Une délégation du Conseil National des Organisations de la Société Civile de Guinée (CNOSCG) pilotée par Dansa Kourouma a rencontré ce mardi 24 décembre à Kaloum l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) version Abdoulaye Camara. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact avec tous les acteurs sociaux du pays en vue de les mobiliser et les emmener à faire des propositions de solutions face à la crise sociopolitique que traverse la Guinée ces derniers temps.

Selon Dorah Aboubacar Koïta secrétaire national chargé des questions politiques et stratégiques du CNOSCG, cette vaste consultation de tous les acteurs sociaux du pays se veut être un canal de propositions de solutions pour une sortie de crise en Guinée

« Vous savez que notre pays traverse une crise sociopolitique et il va falloir que les acteurs sociaux se donnent la main afin de se mettre ensemble et porter les propositions de solutions qui peuvent permettre à notre pays de sortir définitivement de cette crise. C’est cette consultation-là qui a commencé, nous avons commencé aujourd’hui par l’USTG, il y a d’autres centrales syndicales qui vont suivre, il y a d’autres acteurs sociaux qui vont être consultés pour permettre de mettre ensemble nos différentes propositions et d’engager une dynamique de sortie de crise dans notre pays », explique-t-il.

Pour la présente rencontre, les débats ont porté sur plusieurs questions importantes mais M. Koïta précise qu’une autre rencontre est prévue dans les jours à venir.

« Les débats ont portés sur toutes les questions importantes, les questions sociopolitiques, nous avons donné les différents avis, une autre rencontre est projetée dans les jours à venir qui va être beaucoup plus large et qui va mobiliser non seulement les membres du bureau de l’USTG et des autres centrales syndicales qui vont s’ajouter à notre dynamique de concertation parce que nous sommes engagés dans ce sens-là et nous ne voulons pas faire cette démarche comme les autres, tenir des déclarations et se limiter là. Ce n’est pas ça l’objectif mais l’objectif comme nous l’avons dit lors de la conférence de presse c’est de mobiliser tous les acteurs sociaux afin de faire face aujourd’hui à la crise que notre pays traverse parce que la solution doit venir maintenant des acteurs sociaux, les politiques ont montré leur limite », déclare-t-il.

En attendant la prochaine rencontre, Dorah Aboubacar Koïta précise que l’USTG adhère à la démarche du CNOSCG.

« Ils ont déjà reçu les premiers documents de réflexion que nous avons produits et les différentes propositions que nous avons formulées de part et d’autre, et ils adhèrent vraiment à cette démarche-là mais il s’agira maintenant d’élargir un peu les concertations pour que les propositions qui viendront aussi des syndicats soient intégrées dans la chaîne des propositions que nous allons produire ensemble au nom du mouvement social guinéen », précise-t-il.

Maciré Camara