Sortie de crise en Guinée : les recommandations du RPG Arc-en-ciel au médiateur de la CEDEAO

Ce samedi 23juillet, à l’assemblée générale du RPG Arc-en-ciel, plusieurs déclarations ont été faites. Dans un éditorial lu par Marc Yombouno, ex-ministre du Commerce, le RPG a profité de la présence de Thomas Boni Yayi, médiateur de la CEDEAO en Guinée, pour poser ses conditions de participation au dialogue en perspective. Ce sont entre autres: la levée de l’interdiction des manifestations, la restitution des maisons saisies et détruites en dehors de toute procédure légale, la levée de l’interdiction de voyage pour les anciens membres du Gouvernement.

« Pour le Médiateur et pour le dialogue en perspective, nous attirons également son attention sur nos conditions de participation qui s’articulent essentiellement autour de la libération sans conditions des leaders politiques arrêtés sous divers prétextes, la suspension des procédures contre les acteurs politiques et la société civile jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel, la levée de l’interdiction des manifestations, la restitution des maisons saisies et détruites en dehors de toute procédure légale, la levée de l’interdiction de voyage pour les anciens membres du Gouvernement et les institutions dissoutes ainsi que le dégel de leurs comptes bancaires », peut-on lire dans un éditorial du RPG Arc-en-ciel lu par Marc Yombouno.

Parlant du chronogramme de la transition, l’ex ministre du Commerce ajoute ceci : « Nos objectifs sont ainsi clairs, c’est le consensus sur un chronogramme sur la transition, les organes de gestion des élections, enfin l’audit du fichier électoral existant par la CEDEAO, le projet de Constitution et du code électoral ».

Au titre des mesures d’apaisement avant le dialogue, le RPG recommande au médiateur, la clarification du statut de l’ancien président, Professeur Alpha Condé, et la présentation à la nation de la liste nominative des membres du CNRD.

Christine Finda Kamano

622716906