Sortie de Kassory sur le déguerpissement : l’OGDH accuse les agents de l’Etat

Amené par notre rédaction à se prononcer sur la sortie du Premier ministre qui dit ne pas connaître celui qui a donné l’ordre de démolir des maisons dans le Grand Conakry, lors de la présentation de sa politique générale devant les députés le 07 avril, le président de l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme relativise les propos de Kassory Fofana et accuse des agents de l’Etat d’être à la base des malheurs qui s’abattent sur les personnes déguerpies.

« Dans les conditions normales, lorsqu’on veut déguerpir des gens et détruire des habitations, on doit préparer la population, toutes les victimes qui sont concernées directement, les préparer, ensuite leur donner des délais raisonnables avant de démolir. Ceux qui occupent les emprises des routes, ce n’est pas normal. Mais ils l’ont fait à la faveur des fonctionnaires de l’Etat. Des maires, chefs de quartier, chefs secteurs… ce sont eux qui sont à la base de tout ça », a dit Souleymane Bah.

Poursuivant, l’actuel président de l’OGDH indique que les prochaines opérations de déguerpissement risqueront d’engendrer des conséquences fâcheuses entre les agents du ministère de la Ville et la population concernée.

« Ça risque de créer des remous. Si le ministère de la Ville veut dégager un endroit alors que les populations ne sont pas averties et qu’elles s’en tiennent à ce que le Premier ministre a dit, il va sans dire que le jour où ils vont essayer de venir encore casser des maisons, il y aura des problèmes et des résistances. Et là, on continuera à violer des gens, à tirer sur des gens, à les blesser et les arrêter. Ce qui est anormal », a-t-il évoqué.

Yamoussa Camara

657851102