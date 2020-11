Sortie de Macron contre Alpha Condé : le RPG ne pipe mot, à son siège

La sortie du président français Emmanuel Macron -qui a ravivé le sentiment antifrançais chez bon nombre de Guinéens- n’est apparemment pas la tasse de thé du parti au pouvoir. Après avoir annoncé en grande pompe une déclaration du RPG Arc-en-ciel, ce samedi, devant les médias au siège de Gbessia, rien n’a été dit sur la sortie de Macron dans Jeune Afrique qui a dit les choses crues contre le président guinéen. Le patron de l’Elysée a déclaré que le président Alpha Condé a « organisé un référendum et un changement de la Constitution uniquement pour pouvoir garder le pouvoir. C’est pour ça que je ne lui ai pas encore adressé de lettre de félicitations. Je pense que la situation est grave en Guinée, pour sa jeunesse, pour sa vitalité démocratique et pour son avancée ». Une sortie largement commentée sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Le parti au pouvoir attend-il le meilleur moment pour répondre à Macron ? Ou laisse-t-il le soin au chef de l’Etat de retourner l’ascenseur au Français avec qui il est en froid depuis un bon moment ? Rien n’est moins sûr. Pendant ce temps, Alpha Condé inaugurait la Banque nationale d’investissement de Guinée (BNIG) à Kaloum. Une promesse qu’il vient de tenir.

Mohamed Cissé