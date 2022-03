Sortie du Premier ministre : au-delà de l’anecdotique, ces faits qui rassurent….

🔴Par Mohamed Bâ🔴Pourquoi il arrive que la langue des hommes politiques (ou publics) fourchent ? Peut-être simplement parce qu’ils sont avant tout des êtres humains. Le lapsus linguae (à l’oral) et le lapsus calami (à l’écrit), faute qui consiste à substituer involontairement un mot à un autre, est l’une des choses les mieux partagées dans ce milieu-là. Tout le monde peut se tromper, et cela est arrivé à des orateurs hors pair comme François Mitterrand, Sarkozy, et même le brillantissime Barack Obama ! En général, ils s’en tirent plutôt bien par le biais de l’autodérision, on rit de soi-même avec les autres et l’affaire est pliée.

En avançant le mot « millions » en lieu et place de « mille », le très structuré et compétent Mohamed Béavogui, ce qui est largement prouvé par un brillant parcours, vient d’en faire l’expérience.

Heureusement cela n’a pas nui à son récent passage à la RTG, même si certains se sont dilaté la rate sur les réseaux sociaux.

Samedi dernier,donc, le chef du gouvernement, Mohamed Béavogui, était l’invité du JT de 20h 30 sur le plateau de la Radiotélévision guinéenne (RTG).

Dans le contexte de la transition que vit le pays depuis le 5 septembre 2021, l’entretien ne pouvait que susciter beaucoup d’intérêt chez les téléspectateurs.

Des questions importantes ont ainsi été abordées, et le Premier ministre, dans une parfaite maîtrise de son sujet, a tenu à donner des informations sur la reprise de l’accompagnement des institutions de Bretton Woods à notre pays, tout en se réjouissant du fait qu’outre ces dernières, ce soit l’ensemble des partenaires bi et multilatéraux qui ont repris la coopération avec la Guinée.

Rien qu’avec la normalisation de nos relations auprès de la Banque mondiale, il est envisagé une capacité d’absorption de 700 millions USD pour financer divers projets de développement.

Le Fonds monétaire international (FMI), quant à lui, a finalisé une allocation de 284 millions USD en Droits de tirage spéciaux (DTS). Dont 150 millions USD sont destinés au financement de projets d’infrastructures, sur la base des critères que sont l’impact et la réalisation immédiate.

Le chef du gouvernement a précisé que le montant total des financements disponibles en faveur du pays s’élèvent aujourd’hui à 2 milliards USD !

Les premiers pas vers un cadre de dialogue permanent

Au cours de l’entretien, concernant la migration de la RTG de l’analogie vers le numérique, Mohamed Béavogui s’est félicité de la signature d’un contrat commercial d’un montant de 66 millions d’euros mis à disposition par la Banque publique d’investissement.

Sur un plan tout autre, le Premier ministre a fait savoir que la Guinée a économisé plus de 14 millions USD grâce à la signature d’un nouveau contrat entre la Société d’Electricité de Guinée(SEG) et l’entreprise KPS pour la desserte du courant électrique.

La Guinée connaît depuis un certain temps, à l’instar de la plupart des pays du continent africain, un renchérissement du coût de la vie. Une situation que la guerre actuellement en cours en Ukraine est venue aggraver. C’est dans un tel environnement que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour préserver le pouvoir d’achat des Guinéens.

Comme la subvention que le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, vient d’accorder à 300 groupements féminins, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. A propos de laquelle M. Béavogui a cru nécessaire d’apporter des précisions. Tout comme sur les mesures initiées et appliquées pour faire face à la flambée des prix des denrées de grande consommation pendant ce Carême chrétien et dans la perspective du Ramadan musulman. Ainsi, des mesures salutaires sont annoncées dans les jours à venir, en concertation avec les opérateurs économiques, afin d’avoir une certaine maîtrise des prix.

Selon l’ancien fonctionnaire international, l’existence de ces facteurs exogènes sur lesquels nous n’avons pas de prise, requiert un sens du sacrifice chez tous les acteurs du secteur. En tout cas, le chef du gouvernement se veut catégorique : le gouvernement utilisera les leviers dont il dispose pour préserver du mieux qu’il pourra le pouvoir d’achat des Guinéens.

La vie politique n’a pas été en reste au cours dudit entretien. Le Premier ministre est revenu sur l’invitation adressée aux différentes coalitions politiques par le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation. Une série de rencontres entamée ce lundi 14 mars 2022. Question de finaliser le processus vers l’ouverture d’un cadre permanent de concertation avec la classe politique, et qui sera étendu à d’autres entités comme les plateformes de la société civile. Il n’a pas manqué d’évoquer, dans le même sillage, la tenue à partir du 22 mars prochain des Assises nationales en Guinée et à l’étranger.

Avant de clore l’interview, le Premier ministre a tenu à présenter ses condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie suite à un éboulement dans une mine à Kounsitel (Gaoual).

Avant que ne s’ouvre la page anecdotique, avec le fameux lapsus linguë sur la croissance démographique de Gaoual suite à la ruée vers l’or.

Mohamed Bâ