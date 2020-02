Sory Sow au siège du RPG : ‘’la seule arme qui reste à la classe politique actuelle, c’est la pagaille, le chaos et la provocation’’

Prenant part ce samedi, 8 février 2020, à l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel (parti au pouvoir), Dr Sory Sow, membre du bureau politique national de ladite formation politique a invité l’ensemble de leurs militants et sympathisants de ne pas répondre aux provocations et intimidations qui viendraient de leurs adversaires y compris le front national pour la défense de la constitution (FNDC).

« Vous savez que le peuple de Guinée se prépare pour aller aux élections le 1er mars prochain. Vous savez aussi qu’il y a des gens qui sont résolus à empêcher la tenue de ces élections législatives et référendaire. Mais je vais vous dire une chose, le peuple de Guinée doit aller aux élections le 1er mars 2020, nous irons aux élections le 1er mars et préparez-vous à aller aux élections le 1er mars. Ne cédez pas à la provocation et à l’intimidation. Vous êtes guinéens comme ceux qui disent qu’il n’aura pas d’élections le 1er mars. Personne n’a le droit d’effrayer un autre en Guinée. D’ailleurs, il vous souviendra que le ministre Dr Mohamed Diané a dit que personne ne détient le titre foncier de la Guinée. Alors, personne n’a droit de dicter sa volonté sur le peuple souverain de Guinée. Aller aux élections est un droit, ne pas aller aussi aux élections est un droit. Le RPG Arc-en-ciel et les autres formations ont le droit d’aller aux élections, ils ont le droit d’appeler les Guinéens à aller aux élections. L’opposition qui ne veut pas aller aux élections a le droit de ne pas aller si elle le veut, mais elle n’a pas le droit de dire que les Guinéens n’iront pas aux élections. Aller aux élections, c’est une souveraineté du peuple de Guinée, personne ne peut parler au nom du peuple de Guinée sauf le peuple de Guinée lui-même… »

Poursuivant, il dira aux militants d’aller retirer leurs cartes d’électeurs au moment venu. « Allez chercher vos cartes d’électeurs dans les différents bureaux de vote et identifiez les différents bureaux de vote. Il faut que les gens se détrompent. La nouvelle constitution n’est pas un problème du Président de la République, la nouvelle constitution est plus que le Président de la République. La nouvelle constitution, c’est le peuple de Guinée et ne concerne que le peuple de Guinée. La nouvelle constitution est supérieure à qui va être président et qui ne va être président. Sachez que la constitution, c’est la vie d’une nation. La Guinée ne se résume à Conakry, les gens qui s’arrêtent à Conakry pour parler au nom de la Guinée font une usurpation de titre. La majeure partie des guinéens se trouve dans les villages. Donc la Guinée, c’est l’intérieur du pays. Comme je vous le disais, ne cédez pas à la panique et ne cédez pas à la provocation. La seule arme qui reste à la classe politique actuelle, c’est la pagaille, le chaos et la provocation. Donc, ne cédez à aucune provocation et n’agressé personne. Vous devez savoir ce que vous voulez et vous devez savoir comment l’obtenir. Le 1er mars prochain, on ira chercher ce qu’on veut. Si on doit le faire, on doit éviter la violence, la pagaille, la provocation et le chaos… »

Youssouf Keita, depuis le siège du RPG

