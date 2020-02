Sory Sow aux opposants : ‘’plus vous êtes violents, plus vous vous éloignez du pouvoir’’

Présidant ce samedi, 15 février 2020, l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel, Sory Sow, membre du bureau politique national a envoyé des messages ‘’forts’’ aux partenaires de la Guinée et aux opposants du régime du président Alpha Condé. Lisez cet extrait !

« Ceux qui font croire à l’opinion nationale et internationale que personne ne soutient le Pr Alpha Condé se trompent. La Guinée est un pays qui respecte ses partenaires bi et multilatéraux. D’ailleurs, le fait que nos partenaires réagissent par rapport aux problèmes de la Guinée est à saluer. Ça montre que la Guinée est de retour dans le concert des nations. Mais attention ! De là à nous dire ce qu’on doit faire sur nos 246 mille kilomètres carrés, il y a une limite à ne pas franchir. Le peuple de Guinée a une histoire, le peuple de Guinée a une mémoire, le peuple de Guinée a un parcours et le peuple de Guinée identité nationale. Le peuple de Guinée, bien que pauvre, garde sa dignité et sa fierté. Nous respectons nos partenaires bi et multilatéraux, mais nous pensons que les problèmes de la Guinée se résolvent en Guinée.

Ce sont des problèmes des Guinéens. Vous pouvez nous aider à les régler, mais vous ne pouvez pas les régler à notre place. C’est le lieu de dire que le projet de nouvelle constitution n’est pas un projet du Président de la République, Pr Alpha Condé, c’est un projet du peuple de Guinée. Et la nouvelle constitution ne vise pas à octroyer un 3è mandat au Pr Alpha Condé. D’ailleurs, raisonner comme ça, c’est manque du respect au RPG Arc-en-ciel. Parce que le RPG Arc-en-ciel a toujours organisé des conventions nationales pour désigner ses candidats aux élections. Vous étiez là récemment pour les élections législatives, le RPG Arc-en-ciel a organisé ses conventions ici (…) Alors, je rassure ici et maintenant que pour les élections présidentielles à venir, le candidat du RPG Arc-en-ciel n’est pas encore déterminé. C’est la convention du parti qui le déterminera en toute souveraineté.

Aussi, j’ai entendu d’embargo sur matériels ou autres. Le seul embargo qui peut infecter la Guinée aujourd’hui, c’est si on fait un embargo sur les matériels agricoles. La priorité du président Alpha Condé, c’est le secteur agricole et c’est de nourrir les Guinéens. Alors, si vous produisez des tracteurs, des machines agricoles pour mettre après des embargos, ça nous préoccupe. Mais le reste, en Guinée, il n’y a que des frères et des sœurs. Le peuple de Guinée est un peuple de paix. En Guinée, on croit que le pouvoir, c’est Dieu qui donne même si nous votons. On ne prend pas le pouvoir en Guinée par la violence et on ne l’obtient pas par l’intimidation. Et d’ailleurs, c’est parce qu’ils ne sont intelligents. Alpha Condé a attendu combien d’année patiemment dans la paix et dans le respect des guinéens pour être président. La violence ne donnera pas le pouvoir à quelqu’un en Guinée. Plus vous êtes violents en Guinée, plus vous vous éloignez du pouvoir… »

Youssouf Keita

