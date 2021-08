Sorya Bangoura prendra-t-il part aux obsèques de sa mère? “L’espoir est mince” (avocat)

Plus de doute, le conseiller communal de l’ufdg de Matam, Sorya Bangoura qui est détention à la maison centrale de Conakry pour entrave “aux mesures d’urgences sanitaires” ne prendra part aux obsèques de sa mère Fatoumata Soumah, décédée hier mardi à conakry dont l’enterrement est prévu demain jeudi.

Contacté par Mediaguinee, l’avocat du prévenu, Salifou Béavogui d’indiquer: “ce n’est pas possible qu’il puisse avoir l’autorisation. En tout cas l’espoir n’est pas permis”.

Selon, l’avocat Me Salifou Béavogui, la défunte qui regagnera sa dernière demeure demain jeudi à 17 heures s’était privée de toute alimentation depuis l’arrestation le 6 août dernier de son fils Sorya Bangoura lors d’une descente policière dans son motel, situé à Matam.

Elisa Camara

+224654957322