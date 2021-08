Sorya Bangoura (UFDG) perd sa mère !

En détention à la maison centrale de conakry depuis quelques jours pour entrave “aux mesures d’urgences sanitaires”, le secrétaire fédéral de l’ufdg de Matam, Sorya Bangoura a perdu sa mère, Hadja Fatoumata Soumah ce mardi 17 Août à Conakry.

Selon l’avocat Salifou Beavogui qui a annoncé la triste nouvelle sur sa page Facebook, “il semblerait que depuis l’interpellation et la mise en détention de son fils, la défunte âgée de plus de 70 ans a catégoriquement refusé de s’alimenter, ce, en dépit de toutes les assurances des membres de sa famille. A,travers cet acte, elle souhaitait voir son fils libérer le plus rapidement que possible, condition sine qua non pour s’alimenter. Mais hélas, elle est brusquement décédée ce matin, sans avoir eu la chance de voir son fils, sur lequel reposaient tous ses espoirs. Elle regagnera sa dernière demeure dans les jours qui vont suivre”.

Elisa Camara

+224654957322