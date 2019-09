Souapiti : Taliby Sylla communie avec les populations impactées et promet qu’elles seront recasées

Le ministre de l’Energie a effectué, lundi, 16 septembre une visite de terrain sur les sites où sont réinstallées les populations impactées par le barrage hydroélectrique de Souapiti, le plus grand de la Guinée une fois achevé. Cheick Taliby Sylla, qui était accompagné des cadres de son département, de la direction générale du projet Souapiti et des autorités de la préfecture de Kindia et de Télimélé a, partout où il est passé expliqué que tous ceux qui sont impactés seront recasés.

A Tenguémaden-Tafory, un village de Kindia qui doit accueillir 1000 personnes venant de trois autres villages, le ministre a expliqué le but de sa visite. Pour lui, venir voir le terrain de ses propres yeux est mieux que d’écouter ce qu’on lui raconte. Vidéo…

Après cette visite, le ministre de l’énergie et sa suite ont visité plusieurs sites de recasement des impactés. Ce périple les a conduit dans plusieurs localités de Kindia, de Télimélé et de Pita. Le plan de gestion de l’impact environnemental et social du projet de Souapiti prévoit en plus de la réinstallation des populations, la construction d’une route qui traverse la quasi-totalité des sites de recasement. Sur cette route, plusieurs ponts sont en construction dont le plus long est celui de Kakrima qui mesure 312 mètres.

A Kinfaya (Kindia) où l’opération de réinstallation est déjà terminée, le ministre a reçu quelques réclamations de cette localité qui a reçu plusieurs autres villages. Vidéo…

Cheik Taliby Sylla a par ailleurs, dû faire face à un problème tout particulier à Kollet. A ce niveau, deux familles ne veulent pas rejoindre leurs nouvelles maisons. Ces familles veulent être indemnisées en argent pour choisir elles-mêmes où construire leurs maisons.

Thierno Sadou Diallo, envoyé spécial

