SOUARÉ OULADA TRADUIT LA VOLONTÉ MANIFESTE D’ASSASSINAT DE IBRAHIMA KASSORY FOFANA (Par Bond Diabaté)

SOUARÉ OULADA TRADUIT LA VOLONTÉ MANIFESTE D’ASSASSINAT DE IBRAHIMA KASSORY FOFANA, PRESIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF PROVISOIRE DU RPG EMPRISONNÉ DEPUIS HUIT (8) MOIS SUR DES FAUX CHEFS D’ACCUSATION.

SOUARÉ OULADA CONFIRME ET D’AILLEURS AISÉMENT QUE DR KASSORY SERA INJECTÉ POUR MOURIR AVANT SA LIBÉRATION. C’EST UNE AUDACE SANS COMMUNE MESURE À PARTIR DE LAQUELLE, IL DOIT ÊTRE INTERPELLÉ PAR LA JUSTICE.

NOUS PRENONS, A CET EFFET, L’OPINION NATIONALE ET INTERNATIONALE À TÉMOIN SUR CETTE PROGRAMMATION INQUIÉTANTE DE L’ASSASSINAT DE DR KASSORY FOFANA.

CE BLOGUEUR NI FOI NI VERTU EST DEPUIS LONGTEMPS MOBILISÉ PAR DES MAINS INVISIBLES POUR S’ACHARNER CONTRE DON KASS. TOUTES LES FOIS QUE LA TENDANCE EST VERS SA LIBÉRATION IL ENVAHIT LA TOILE PAR DES VIDÉOS ARTICULÉES SUR DES MENSONGES HORS-PAIR.

LA NON REACTION A GOUVERNÉ LES FANS ET LA DIRECTION NATIONALE DU PARTI QUI ONT CONSIDÉRÉ TOUJOURS SES VIDÉOS COMME DES NON ÉVÉNEMENTS. OUI CAR SOUARÉ OULADA RESSEMBLE À UN OISEAU MIGRATEUR AYANT POUR DESTINATION DES CHAMPS DE RIZ MURS…

MAIS EN TRADUISANT CETTE VOLONTÉ D’ASSASSINAT, NOUS TROUVONS QUE TROP C’EST TROP ET QUE LA JUSTICE DOIT REAGIR AVEC UNE SITUATION INQUIÉTANTE QUI S’EMPIRE. CITONS : LA MORT DE LOUCÉNY CAMARA (PAIX A SON ÂME), LE CAS DAMARO SUBITEMENT TOMBÉ AVANT-HIER ET TRANSFÉRÉ D’URGENCE A L’HÔPITAL, LA SANTÉ ÉGALEMENT FEBRILE DE DR MOHAMED DIANÈ ET DE LOUCÉNY NABÉ SANS OUBLIER L’ÉVACUATION SYSTÉMATIQUE DE L’HONORABLE SAIKOU YAYA BARRY ET TANT D’AUTRES ACTEURS EN PRISON MALADES.

BOND DIABATÉ