Soudan – Guinée : Le 11 de départ sans Naby Keïta (Féguifoot)

A quelques heures du coup d’envoi du match entre le Soudan et la Guinée comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022, la fédération guinéenne de football a dévoilé la composition du Syli national concocté par Didier Six.

Avec le forfait d’Aly Keïta, le portier du Horoya AC, Moussa Camara est aligné dans les buts. Mais la grande surprise est la non titularisation de Naby Keïta. Le milieu de terrain est laissé sur le banc par le sélectionneur national.

Ci-dessous, le 11 de départ du Syli national pour affronter le Soudan :

Gardien

16- Moussa Camara

Défenseurs

13- Mohamed Ali Camara

17 – Simon Falette

14- Abdoulaye Cissé

20- Pa Konaté

Milieux

15- Mady Camara

19- Mamadou Kane

2- Morlaye Sylla

Attaquants

21- Aguibou Camara

12- Ibrahima Sory Conté

11- Mohamed Bayo

Le coup d’envoi du match Soudan – Guinée est prévu à 16 heures GMT, à Marrakech, au Maroc

Sadjo Bah