Soul Bang’s rafle pour la 2è fois le prix du meilleur artiste francophone

Le célèbre artiste guinéen Soul Bang’s a été sacré dimanche pour la deuxième fois meilleur artiste francophone aux African Entertainment Awards, USA – aeausa

L’époux de Manamba Kanté -fille de l’immense Mory Kanté- a fait l’annonce sur sa page Fcaebook.

« Bonsoir la famille, nous venons de remporter le prix du meilleur Artiste Francophone aux African Entertainment Awards, USA – aeausa pour la deuxième fois. Cela n’aurait pu être possible sans vous. Merci à tout le peuple de Guinée et mes fans de partout dans le monde monde. Merci du fond du cœur, cette victoire est celle de la musique guinéenne et de la jeunesse guinéenne », écrit Soul Bang’s.

Très populaire dans son pays, Soul Bang’s -qui était sous le coup d’un boycott de la part de certains internautes qui lui reprochaient de n’avoir pas suffisamment soutenu les victimes des violences politiques-a eu le soutien du chef de l’Etat qui a appelé ses compatriotes à voter pour l’icône guinéenne. Egalement, plusieurs politiques et grands noms guinéens lui ont apporté leur soutien.

Elisa CAMARA