Soulay Thiâ’nguel de retour d’exil: “je suis dans la famille, je profite d’être avec la famille et avec les amis”

Le patron de la communication de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) Souleymane Thiâ’nguel Bah est rentré à Conakry hier soir après 5 ans d’exil.

Ce mardi, 8 juin, il s’est confié à nos confrères de Djoma tv dans l’émission “On Refait le Monde”.

Dès l’entame de son intervention, celui dont le retour agite la toile depuis la nuit d’hier a confirmé sa présence en Gunée, son pays natal

«Oui de retour à la maison avec un sentiment de bonheur et je pense qu’on aura l’occasion dans les prochaines semaines et les prochains jours de revenir dessus, ce sera avec plaisir mais pour l’instant je suis dans la famille, je profite d’être avec la famille et avec les amis. Comme vous le savez, il y a aussi le décès de mon père, donc on essaye de prendre le goût de tout ça de façon tranquille et puis on reverra comment les choses seront organisées dans notre pays. En tout cas, c’est avec beaucoup de sentiment de bonheur d’être à la fois à la maison, d’être dans son pays pour faire des choses sur lesquelles vous aviez commencé à travailler », a dit M. Bah.

MMamadou Yaya Barry