Souleymane Camara, RPG : « il faut que nous fassions un bilan sans complaisance de nos onze années de gouvernance »

Depuis le 05 septembre, jour du putsch qui a renversé Alpha Condé du pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, ex-parti au pouvoir n’est plus le même comme lors des dix dernières années. Le RPG et ses alliés traversent une période d’incertitude à cause notamment du manque d’un leadership.

Souleymane Camara, membre du RPG Arc-en-ciel depuis de très longues années a dans une interview qu’il a accordée à Jeune Afrique fait le diagnostic du RPG arc-en-ciel lors des de la gouvernance d’Alpha Condé. Il a indiqué à nos confrères que le parti dirigé par Alpha Condé est condamné à se réinventer pour face à la nouvelle donne politique.

« Les instances du parti travaillent d’arrache-pied et tiennent courageusement le gouvernail. Mais une chose est sûre, nous sommes condamnés à nous réinventer. Il faut que nous fassions un bilan sans complaisance de nos onze années de gouvernance. Il y a eu des avancées concrètes dans divers domaines, mais il y a aussi eu des manquements, notamment dans la lutte contre l’impunité. Le parti n’avait pourtant pas manqué d’alerter le gouvernement. Nous devons aussi réfléchir à notre orientation idéologique, au renouvellement de certaines instances, ou encore à la question de la présidence du parti et celle de la désignation de notre candidat à l’élection présidentielle », a déclaré Souleymane Camara dans Jeune Afrique.

Depuis la destitution d’Alpha Condé, les caciques du RPG arc-en-ciel et les jeunes du parti ne semblent pas conjuguer le même verbe.

Sadjo Bah