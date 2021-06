Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté ont dans une lettre commune demandé la clémence du chef de l’Etat. Le premier, condamné à 1 an de prison ferme et le second également à la même peine ont invité le président Alpha Condé à leur donner une seconde chance en vue de se “racheter vis-à-vis de la société guinéenne pour tiutes ces fautes…”