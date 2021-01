Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté ”ont été simplement condamnés pour leur position politique” (Me Béa)

Suite à la condamnation à un an de prison, ce mercredi, par le Tribunal de première instance de Dixinn, du membre du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), de nationalité américaine, Souleymane Condé et de son compagnon d’infortune Youssouf Dioubaté à la même peine, le collectif d’avocats des concernés, par la voix de Me Salifou Béavogui, a annoncé qu’il interjettera appel contre cette décision dans les jours qui suivent. Rappelant que leurs clients ont été simplement condamnés à cause de leur position politique.

« Le collectif des avocats a démontré que dans cette affaire il n’y a pas d’infraction. Que nos clients sont simplement arrêtés pour leur position politique. Le ministère public, dans sa réquisition, a demandé à ce que nos clients soient condamnés à 5 ans de prison et au paiement pour chacun d’une amende de 300 millions GNF. Le tribunal n’a pas suivi le parquet mais malheureusement il n’est pas parti jusqu’au bout de son courage en libérant les prisonniers, que nous qualifions de prisonniers politiques. A présent, nous allons systématiquement relever appel contre cette décision. Et nous souhaitons que ce soit dans les meilleurs délais », fait savoir Me Béa au sortir de l’audience.

Elisa Camara

+224654957322