Souleymane Condé met le feu : “je me demande réellement de quelle victoire l’UFDG et ses alliés réclament?”

L’opposant guinéen Souleymane Condé, président de La Diversité Républicaine de Guinée – DRG a depuis les Etats-Unis d’Amérique tiré à boulets rouges sur l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo.

“Vous nous saoulez avec cette histoire de victoire qui n’a pas de sens”, indique M. Condé sur son compte Facebook.

“Enfin que voulons-nous dans ce pays?

Le 3ème a été un délit et sera toujours un délit. Mêmes ceux qui ont cautionné de près ou de loin, regrettent amèrement au fond d’eux-mêmes. Le temps nous donnera raison et l’histoire sera écrite en notre faveur.

Mais, faut-il passer toute une vie sur le 3ème mandat? Quelqu’un peut-il ramasser de l’eau déjà versée à terre? Si chacun campe sur sa position qu’adviendra le pays? Comment les populations coincées entre l’égos des responsables politiques vont s’en sortir ?

Les peuples qui ont connu les guerres civiles se sont finalement retrouvés autour de la table pourquoi pas nous?

Je me demande réellement de quelle victoire le parti l’UFDG et ses alliés réclament? Est-ce qu’il y’a eu une élection en Guinée? Vous participez dans une élection où le fichier électoral, la CENI et les appareils étatiques sont aux services d’un pouvoir et vous pensez battre ce pouvoir? Demandez un peu votre leader ( le président CDD) c’est quoi cette machine étatique aux ordres? Il en a l’expérience avec le régime défunt.

UFDG et ANAD svp arrêtez cette comédie et venons aux choses sérieuses. Vous nous saoulez avec cette histoire de victoire qui n’a pas de sens.

La situation actuelle de la Guinée est un spectacle désolant qui suscite l’émoi et la frayeur dans le musée des civilisations démocratiques. La faute au président Alpha conde et à ses proches.

Sachez une chose que La pauvreté, l’injustice, la discrimination et l’ignorance réduisent ou empêchent la prospérité dans un pays.

Je me bats toujours pour un idéal, je ne cherche ni victoire, ni défaite ! Je reste fidèle à ma trajectoire et chaque nuit en dormant, je suis fier d’être en paix avec ma conscience.

Donc, l’ampleur de l’incendie guinéenne ne m’empêcherai jamais de faire ma part .

Allons autour de la table et sauvons le peu qui reste.

Souleymane Condé

Président de La Diversité Républicaine de Guinée – DRG