Souleymane Condé, Roger Bamba et Youssouf Dioubaté placés sous mandat de dépôt (Me Béa) 

Détenus depuis quelques jours à la Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ, Souleymane Condé, leader du Mouvement politique Diversité Républicaine de Guinée (DRG), Roger Bamba et Youssouf Dioubaté, tous membres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), viennent d’être placés sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conakry, ce mercredi,16 septembre..

Selon leur avocat Me Salifou Béavogui que Mediaguinee a joint au téléphone, “ses trois clients sont poursuivis pour des faits de diffusion de propos incitant à la haine ».

“Nos trois clients ont été déférés cet après-midi et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale. Nous protestons et nous relevons appel contre cette détention. Nos clients sont victimes d’arbitrage et d’injustice. Mais nous continuerons à nous battre. Ils sont poursuivis pour diffusion de propos incitant à la haine, ce qui est faux et archi- faux”, a clamé Me Béa.

Elisa Camara

