Souleymane Condé se souvient de Aminata Touré

WoW 😭 😢 Tantie Amie ! Avant que je ne vous rencontre physiquement le 9 janvier 2019 à l’hôtel Kaloum, j’échangeai très souvent avec vous au téléphone 📞 .

On sentait jamais que vous étiez la fille d’un ancien président. Calme, sereine, courtoise, souriante et toujours orientée vers le travail.

Losrque vous avez été élue maire de Kaloum au moment où il était impossible pour un candidat indépendant de gagner cette commune de Kaloum centre administratif et des affaires à plus forte raison une femme inconnue de la nouvelle génération que nous sommes. En plus devant les partis politiques costauds..

Je retiens de vous, une femme indépendante, sérieuse, travailleuse et responsable. Vous étiez vraiment une étoile rare de la gente féminine.

Reposez en paix brave mère ! Qu’Allah vous accorde son paradis, et qu’il protège vos enfants 🙏 amen amen .

Tâchons de faire du bien , la vie est très courte et éphémère.

Souleymane Condé