Souleymane Condé s’engage en politique : enfin un espoir !

Enfin un espoir ! Souleymane Condé s’engage en politique. Le jeune activiste, né à Guéckédou, au sud de la Guinée, il y a 40 ans a décidé de descendre dans l’arène politique.

Fruit de l’école guinéenne et détenteur d’un bachelor en sciences de management de la prestigieuse University of Massachusetts, à Boston, aux Etats-Unis d’Amérique, Souleymane, homme de conviction, combattant et brillant manager, veut faire autrement la politique en Guinée : être plus proche des citoyens et ne jamais leur mentir.

Farouchement opposé à la modification de la Constitution en Guinée, Souleymane Condé est, depuis 2006, à l’avant-garde de tous les combats pour une Guinée meilleure. Conscient que les grandes luttes ne se gagnent pas sur un plateau d’or, Souleymane regagne son pays et lance, dès ce samedi, à Conakry, son mouvement dénommé la Diversité Républicaine de Guinée (DRG).

Mediaguinee