Souleymane Keita du RPG : ‘’il n’appartient pas à une association des pays européens de dire à la Guinée ce qu’elle doit faire’’

« Puisque nous, nous sommes la République de Guinée, seulement c’est la volonté de la population guinéenne qui se fera, non celle du Parlement européen. » Telle est la réponse du conseiller chargé de mission à la Présidence de la République, Souleymane Kéita au Parlement Européen qui, dans sa résolution du jeudi dernier, a demandé au président Alpha Condé de respecter la constitution en vigueur.

Dans l’entretien qu’il a accordé ce vendredi, 14 février, à notre rédaction, il a tenu à préciser : « A mon avis, il n’appartient pas quand même à une association des pays européens de dire à la Guinée ce qu’elle doit faire. Surtout dans le cadre de l’exercice de sa souveraineté. Je crois que c’est une ingérence grave de la part du Parlement européen. »

Pour lui, ce n’est pas une première. « Ce parlement et d’autres institutions internationales se sont déjà comportés de cette manière dans beaucoup d’Etats africains. Mais la volonté de la majorité de la population va toujours rapportée… »

A l’en croire, il n y a pas de crise majeure en Guinée. « il y a un débat simple. C’est qu’aujourd’hui, il y a des guinéens comme moi et comme beaucoup d’autres qui pensent que la Guinée a besoin de se doter d’une nouvelle constitution qui prenne en compte ses aspirations et dont l’adoption va se faire sur la base du vote des Guinéens, comme ça se fait dans toutes les démocraties du monde. Et il y a une autre catégorie qui estime qu’on ne doit pas changer de constitution. Et quand c’est comme ça, la règle la plus élémentaire est d’amener les Guinéens au vote pour que chacun s’exprime. Si le Oui remporte, bien entendu la volonté de la majorité s’exprime et si le Non remporte, les pouvoirs publics sont obligés de reculer. C’est comme que ça se passe. »

L’Union Européenne dont vous parlez, a-t-il indiqué, « on vient d’assister au Brexit. L’UE ne voulait pas que l’Angleterre sorte de cette l’union. Mais puisque les Anglais ont souverainement décidé de retirer leur pays de l’Union Européenne, alors l’Angleterre s’est retirée sans problème. Maintenant pourquoi on va empêcher à la Guinée de voir son espace institutionnel et l’adapté à ses exigences du moment ? Moi, je pense que c’est très grave que les pays Africains soient traités de cette façon là. Mais puisque nous, nous sommes la République de Guinée, seulement c’est la volonté de la population guinéenne qui se fera, non pas celle du Parlement européen », a-t-il conclut.

Elisa Camara

