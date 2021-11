Souleymane Keita, ex-conseiller d’Alpha Condé : « je n’ai vu Doumbouya qu’une seule fois à la Présidence, dans l’arrière-cour… »

Souleymane Dounoh Keïta, ancien conseiller à la Présidence sous l’ère Alpha Condé et membre de la jeunesse du RPG, s’est exprimé hier Mardi 16 novembre dans l’émission « On Refait le Monde » du Groupe Djoma Média, sur la convention des caciques du RPG au Palais Mohammed V par le président de la transition, les rencontres Alpha-Mamadi et l’interview du président de la transition.

Interrogé par nos confrères de cette émission pour savoir si le président de la transition en Guinée fréquentait le Palais Sekoutoureya, Souleymane Dounoh Keïta a répondu sans ambages par non. « Non, je ne l’ai jamais rencontré à la Présidence. Je crois que ce n’est pas à moi de confirmer ou d’infirmer cette information. Ce que je sais, je suis resté quelques années conseiller à la Présidence, je crois que je ne l’ai pas vu sauf une seule fois et ça c’était dans l’arrière-cour. Donc, je ne peux pas dire que je l’ai vu à la Présidence. »

Poursuivant, cet ancien conseiller et membre du parti jaune trouve la sortie médiatique du colonel Mamadi Doumbouya avec la presse très réussie. « J’ai trouvé un président de la transition qui sait où il va, qui se donne les moyens naturellement de réussir une fois encore cette transition, parce que personnellement c’est un point qui me tient à cœur, parce que ça y va de l’intérêt de la Guinée et ça y va de l’intérêt de tout le monde. Je suis de ceux qui pensent que cette transition, on ne doit pas la rater, on doit tout faire d’arriver à bon port. »

Sur la convocation de Damaro, Diané et Cie, l’ancien député de la neuvième législature trouve normale cette convocation. « Ça fait partie de l’ordre des choses si les nouvelles autorités ont estimé interpeller les responsables de notre parti pour des motifs, ce n’était pas mauvais, parce que nous ne sommes pas les seuls à être appelés. Peut-être quand c’est le RPG qui est invité, ça fait débat. », a-t-il fait savoir.

Mamadou Yaya Barry