Souleymane Keita, RPG: “il n’y a pas de raison qu’on ne parte pas aux élections le 22 mars”

A la veille de l’arrivée à Conakry d’une mission des chefs d’Etat africains pour des consultations – finalement reportée sine die-, le RPG (au pouvoir) avait commencé à taper du poing sur la table : pas question de reporter la date du 22 mars 2020 pour le double scrutin législatif et référendaire. Souleymane Keita, l’un des conseillers du président Alpha Condé, joint par Mediaguinee à Conakry a abondé dans le même sens.

Pour lui, le report qui pourrait permettre aux principaux partis de l’opposition qui ne sont pas dans le processus de revenir dans le jeu électoral est inacceptable.

“Le RPG a raté trois élections en Guinée, on n’a jamais manifesté, et on a assumé les conséquences. Donc, ils doivent aussi assumer les conséquences de leur choix politique“, a déclaré, Souleymane Kéita.

Selon lui, “la seule chose qu’on attend c’est d’aller voter le 22 mars prochain, renouveler notre assemblée nationale et adopter la nouvelle constitution. Les partis qui ont fait exprès de ne pas participer aux élections dans le but de bloquer le processus politique en Guinée naturellement doivent tirer les conséquences politiques de leur décision“.

En tout cas, poursuit-il, nous, nous pensons que cette élection est déjà inclusive avec 30 partis politiques en compétition y compris 13 issus de l’opposition de Cellou Dalein Diallo. Donc il n’y a pas de raison qu’on ne parte pas à ces élections. Et je ne crois pas que ça puisse être l’objet de la mission même si pour le moment nous n’avons pas d’information”. Rappelant que la Guinée fonctionne sur la base de ces lois, il n’appartient pas à mon avis à quelqu’un qui viendrait de l’extérieur pour nous dire d’intégrer tel ou tel. Les pays qui viennent dont vous parlez, l’assemblée nationale actuelle de la côte d’ivoire est 99% RHDP. Donc, je ne vois pas par quelle manière ils vont nous demander de faire le compteur chez nous, lorsque les gens ont expressément voulu ne pas participer aux élections. Le RPG a raté trois élections en Guinée, on n’a jamais manifesté, et on a assumé les conséquences. Donc ils doivent aussi assumer les conséquences de leur choix politique”.

A la question de savoir au cas où il y aura report, M. Keita de préciser: “croyez-moi que ça va être difficilement acceptable par la mouvance pour ne pas dire impossible. Ce qui reste clair, nos militants sont déterminés à voter le 22 mars. Et nous avons dit à tout le monde que le 22 mars, nous irons voter. Maintenant, je ne vois pas par quelle manière on va repousser la date du 22 mars. Et ce n’est pas surtout à cause du prétexte que des gens qui ont boycotté les élections et veulent revenir qu’on va reporter les élections, on n’acceptera pas ça”.

Elisa Camara

