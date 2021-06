Souleymane Keita (RPG) sur la fronde à l’Assemblée: « il y va du dynamisme de notre institution »

Souleymane Keïta député du RPG Arc-en-ciel à l’Assemblée Nationale est revenu ce mardi 29 juin 2021, sur la supposée fronde d’un certain nombre des députés contre la gestion de Amadou Damaro Camara, président de l’Assemblée nationale. Une ‘’fronde’’ qui aurait même fait débat à la Présidence de la République.

À l’en croire, ce n’est pas le cas, il n’y aurait rien de violé dans les règlements intérieurs. Il fait remarquer qu’il peut certes y avoir des contradictions dans une majorité la leur mais ça y va même du dynamisme de l’institution parlementaire.

« L’Assemblée Nationale est une institution qui fonctionne sur la base d’un règlement intérieur…En ce que je sache, il n’y a rien de violé dans ce règlement intérieur qui nous guide. Donc, il y a le règlement financier qui dit comment l’institution fonctionne sur le plan financier. Il y a les règlements administratifs qui expliquent le fonctionnement de l’administration, les personnels et tout ce qui s’en suit.», a-t-il précisé dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma Groupe.

M. Keïta admet tout de même qu’il y’a un certain nombre de divergences sur certaines questions qu’ils discutent au niveau du groupe. « Et puis nous prenons des positions communes parce que toujours est-il que chaque groupe obéit à un ensemble de règles. Et ces règles-là s’imposent à tous les députés à partir du moment où vous appartenez à un groupe parlementaire.»

Pour finir, ce député de la majorité présidentielle a l’Assemblée Nationale et responsable du RPG Arc-en-ciel d’ajouter ceci : « aucun député n’est allé à l’encontre de la volonté du président. L’institution ici ne fonctionne pas comme une famille. Ce sont des règles pour le moment, il n’y a pas de problèmes majeurs. Il peut toujours y avoir des divergences d’idées dans une assemblée comme la nôtre, il peut y avoir des contradictions comme dans une majorité comme la nôtre mais il y va du dynamisme de notre institution. Ça ne signifie pas un quelconque malaise.»

Mamadou Yaya Barry

622266708