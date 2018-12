Souleymane Traoré, DG de la CBG : ‘’dans les 20 dernières années, la CBG a investi plus de 50 millions de dollars pour le développement communautaire’’

Les journées portes ouvertes de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) à la presse ont été clôturées vendredi 21 décembre dernier par un point-presse dans la sous-préfecture de Kamsar, préfecture de Boké. Après 4 jours de visite des médias sur les différents sites d’exploitations de la compagnie, le directeur général de la société a réitéré l’engagement de son équipe à poursuivre les actions à l’endroit des communautés.

‘’Si je regarde les 20 dernières années, la CBG a investi dans les infrastructures communautaires de genre, route, école, santé, centre de santé, forage plus de 50 millions de dollars. Il n’y pas une zone dans la région de Boké que CBG n’a pas une trace. On a fait beaucoup d’infrastructures et nous allons continuer à faire’’, a indiqué Souleymane Traoré.

Répondant à la question relative au manque de communication ces derniers temps de la CBG, le Directeur Général a donné les raisons en ces termes : ‘’effectivement nous n’avons pas trop l’habitude de communiquer parce que, la CBG est une unité industrielle avant tout. Vous avez de brillants ingénieurs, les grands techniciens. La force première de la CBG, ce sont ses ressources humaines dont la préoccupation majeure est de faire tourner l’outil de l’opération. C’est maintenant que nous commençons à mettre en place une équipe de communication. La communication est un art qu’il faut maîtriser, il faut que celui qui donne l’information ait la capacité pour donner la bonne. C’est la raison pour laquelle on dit que pour communiquer il faut appeler la presse parce que, c’est important que le message soit passé’’, a-t-il conclu.

A l’occasion de cette dernière journée, les cadres de la Compagnie des Bauxites de Guinée CBG ont inauguré un poste de santé rural d’une incinération et un logement du chef de poste, dans la commune rurale de Bintimodia, préfecture de Boké.

Mohamed Cissé, de retour de Kamsar

