Soumah et Cie reculent face à Oumar Tounkara : la crainte des révélations ?

La fin du SLECG version Aboubacar Soumah a été évitée de justesse ce mercredi à Donka. Les enseignants qui avaient annoncé avec fracas que Oumar Tounkara, numéro 2 de la structure allait être suspendu ce mercredi du SLECG pour déloyauté vont encore ronger leur frein. Selon nos informations, Aboubacar Soumah n’a pas franchi le Rubicon. Pourquoi? Allez savoir.

Sur Guineenews, Aboubacar Soumah, au sortir de l’assemblée générale du SLECG, a déclaré plutôt entretenir de bons rapports avec Oumar Tounkara…

« Je ne sais pas pourquoi Oumar Tounkara n’était pas présent à l’assemblée générale extraordinaire d’aujourd’hui. Je crois qu’il avait eu un empêchement qu’il vient de me signaler qui ne l’a pas permis d’être avec nous. Je rappelle que nos rapports sont bons parce qu’il est membre du SLECG. Nous conjuguons les mêmes verbes, à la même personne et au même temps. M. Tounkara n’est jamais exclu du SLECG et d’ailleurs, on ne peut pas exclure un responsable du SLECG. S’il commet une faute grave, on peut le suspendre. Pour le moment, la décision de sa suspension n’est pas prise par le Bureau Exécutif National du SLECG.

Nous avons remarqué que M. Tounkara est en accointance avec les autorités de la BCRG (Banque Centrale de la République de Guinée) et la Primature. Quelque fois, il s’oppose aux décisions du Bureau Exécutif, il l’a fait de façon récurrente. C’est vrai qu’en démocratie syndicale, la contradiction est inhérente. Lorsque cette contradiction se manifeste, il faudrait qu’elle rallie la majorité. Si toutefois, cette contradiction est exacerbée au point qu’elle puisse compromettre la décision de la majorité, nous ne pourrons que prendre des décisions pour ne pas que le mouvement soit affecté. »