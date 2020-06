Soumah réplique à Sow: “je n’ai jamais fait de la politique dans ma lutte. J’ai été proposé comme coordinateur du FNDC, j’ai refusé”

Le bras de fer entre Aboubacar Soumah du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) et Abdoulaye Sow de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) est loin de finir.

Depuis quelques jours maintenant, les désormais ex-amis ne cessent de s’accuser par médias interposés. Le premier accuse le second de chercher à déstabiliser le SLECG, et le second soutient que le premier joue de la politique dans le syndicalisme.

Joint ce mercredi 17 juin par Mediaguinee, le secrétaire général du SLECG, Aboubacar Soumah a démenti faire de la politique mais soutient qu’Abdoulaye Sow est ‘’politicien parce que c’est lui qui défend son mentor le Premier ministre”.

Selon le camarade Soumah, Abdoulaye Sow qui avait promis d’appuyer la grève du SLECG lors de sa dernière grève en engageant les banques n’a pas respecté ses engagements.

“C’est un menteur en puissance. Il a signé la trêve avec le gouvernement, il ne peut pas engager la banque en grève, il nous a menti. Et il continue encore à mentir”, lance-t-il.

On n’a jamais fait la politique, a-t-il rassuré : “Sinon moi j’avais été proposé comme coordinateur national du FNDC, j’ai refusé. J’ai dit que je ne peux pas être avec les partis politiques dans une même organisation”. Et d’ajouter : “Mon secrétaire général du bureau du Slecg de N’zérékoré qui avait été choisi comme coordinateur du FNDC dans la même ville, quand j’ai été informé je l’ai appelé pour lui dire de démissionner de ce poste-là. Parce que le SLECG n’est pas du FNDC. Et il a démissionné. Je lui ai dit que nous sommes dans le combat syndical, nous ne sommes pas dans un combat politique”.

Par ailleurs d’insister :” Nullement, on a dit que nous sommes du FNDC. Mais pour autant nous sommes de la société civile parce que le syndicat est partie intégrante de la société civile. Le combat que nous menons est purement syndical. C’est lui (Sow) qui est politique. Nos revendications ne seront jamais politiques (…)”.

S’agissant de la constitution votée du 22 mars dernier que le SLECG dit ne pas reconnaître, le syndicaliste de se justifier : “nous avons dit qu’il y a des dispositions de la constitution qui briment les intérêts des travailleurs en général, et des syndicats. Ils ont pris des décisions qui attaquent directement certains responsables syndicaux, ils ont changé la loi L0028 à L0027. Et les dispositions qui sont là-bas sont en défaveur des travailleurs. Dans les conditions normales, ces dispositions ne doivent pas être élaborées en l’absence du patronat et du syndicat. C’est pourquoi, nous avons dit que nous sommes contre cette constitution. On ne se mêle pas du 3è mandat. Ce n’est pas notre problème. On en a jamais parlé. Il (Sow) n’a pas d’argument pour se défendre, il sait ce qu’il a fait pour empêcher la réussite de notre grève”.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22