Soumgbanya (Faranah) : 22 cases et leurs contenus partis en fumée

Incroyable mais vraie. La période d’hivernale bat de l’aille à Faranah et environnants. Malgré cette situation, les phénomènes d’incendie continuent d’alarmer les citoyens de certaines zones rurales. Dans la soirée du mercredi 22 juin 2022, un incendie a ravagé plus de 20 cases et leurs contenus dans le District de Soungbayah, situé 6 km de Passayah centre.

Joint au téléphone, Kouta Camara l’une des victimes revient sur les circonstances de l’incendie : « C’est ce mercredi vers 18 qu’un vent violent a frappé notre district et ça coïncidé qu’une femme du village avait fini de griller les coques d’arachide qu’elle a jeté derrière leur concession avant de mettre feux sur ces coques d’arachide. C’est ainsi que la tornade a traîné le feu vers les cases. Vingt deux (22) cases, une moto, 8 sacs d’arachide, 7 sacs de grain du néré, plusieurs sacs d’arachide et du riz plus un montant de plus de 10 millions fg y compris les vêtements et le contenu de toutes ces cases ont été réduits en cendre. Pour le moment, c’est ce qu’on a puis recenser parce qu’au moment où il y a eu l’incendie, la majorité des propriétaires des cases étaient dans leurs champs. Il nous faut un temps pour faire l’inventaire de tous ces dégâts. Nous lançons un SOS à l’endroit des autorités et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide parce que nous avons tout Lanciné perdu. »

Pour sa part, le Maire de la commune rurale de Passayah, Souleymane Yalla Camara a confirmé l’information : « Exactement, cet incendie s’est déclaré dans ce district. Les dégâts sont énormes surtout quand on sait que ces victimes sont actuellement sans abris. Présentement on ne trouve plus de pailles en brousse et les victimes sont exposées aux intempéries de la saison. Pour le moment, j’ai ordonné à l’agent de la croix rouge de faire l’inventaire à fin qu’on est une idée sur le nombre de dégâts », nous a confié le premier responsable communal de Passayah.

Lanciné Keita depuis Faranah