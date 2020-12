Dans une décision prise jeudi, 24 décembre, le ministre de l’Administration et de la décentralisation Bouréma Condé a limogé le sous-préfet de Kassa Cheick Tidiane Traoré et l’a fait remplacer par son adjoint Abou Samaké. Dans l’acte, le ministre ajoute que le désormais ex-sous-préfet de l’île la plus proche de Conakry est muté.