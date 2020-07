Soutien à l’Education en Guinée : la France casque près de 34 millions d’euros

COMMUNIQUE-Conakry, 07 Juillet 2020 – Une convention de financement entre la République de Guinée et l’Agence Française de Développement (AFD) a été signée ce jour par M. Mamadi Camara, Ministre de l’Economie et des Finances, M. Jean-Marc Grosgurin, Ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Léone et M. Olivier Pannetier, Directeur de l’AFD en Guinée. D’un montant total de 33.581.000 €, ce financement délégué du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) à l’AFD contribuera au fonds commun de l’éducation multi-bailleurs (UNICEF, PME et AFD) au service de la mise en œuvre du ProDEG. Etaient présents MM. les Ministres Ismaël Dioubaté, Ministre du Budget, Alpha Amadou Barry, Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Madame la Ministre Djénab Dramé, Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle de l’Emploi et du Travail ainsi que Monsieur le Ministre Aboubacar Oumar Bangoura, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.