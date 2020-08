Soutien à un 3è mandat pour Alpha Condé : Baïdy Aribot lance le mouvement “MECICODE”

Dans le cadre du soutien à un 3e mandat en faveur du Président Alpha Condé, le 2e vice-gouverneur de la banque centrale de la République de Guinée, Baïdy Aribot a lancé ce samedi 22 août 2020 les activités du mouvement des élus et citoyens pour la continuité et le développement (MECICODE). C’était au Palais du peuple en présence de la première dame Hadja Djènè Kaba. Lequel mouvement s’assigne pour ambition faire voter massivement la Basse Guinée en faveur d’Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre prochain.

Pour la circonstance, des membres du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, des députés, militants et alliés du parti au pouvoir, ont répondu présents à cette cérémonie de soutien.

Dans son discours, le porte-parole du MECICODE, Me Jean Alfred Mathos a d’abord magnifié la gouvernance du Président Alpha Condé avant de déclarer : « Transmettez au Président Alpha Condé qu’il doit amener la Guinée à bon port pour le bonheur des générations futures. Mais tenez-vous bien, une telle vision a besoin de temps et nécessairement s’inscrit dans la durée ainsi face à son peuple. Le choix est vite fait et sans équivoque. C’est lui qui est le choix et le veut ardent des citoyens ici présents et d’ailleurs qui n’ont pas pu faire le déplacement à cause du Covid-19. »

Au nom de son époux, la première dame de la République de Guinée, Hadja Djènè Kaba, s’est réjouie en disant : « Je remercie donc le mouvement (MECICODE). Ce qui s’est passé aujourd’hui nous édifie. Je remercie les femmes de Guinée, les femmes de la basse côte, les femmes de la zone grand Conakry, de ce mouvement. »

Et d’ajouter : « Comme vous le savez, je me suis inscrite dans la voie de la paix. Donc j’attire l’attention et appelle toutes les femmes et toute la jeunesse de Guinée à se donner la main pour la paix pour que l’élection se passe dans une atmosphère apaisée. Donc, nous voulons la continuité dans la paix. »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22