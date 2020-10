Soutien au candidat Alpha Condé : Dabola frappe très fort !!!

La ville de Dabola, au centre du pays, est fortement mobilisée pour la victoire écrasante à l’élection présidentielle, le 18 octobre prochain, du candidat du Rpg-Arc-En-Ciel, Pr. Alpha CONDE, le timonier de l’émergence.

Dans la perspective de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, les populations de Dabola ont réservé un accueil chaleureux à SE. Dr. Mohamed DIANÈ, Coordinateur de la campagne du RPG-AEC en Haute-Guinée. Cette réception à eu un écho particulier grâce à l’engagement du Parrain, Dr. Louncény NABE, entouré des cadres et opérateurs économiques de la Préfecture de Dabola.

Cela démontre, on ne peut plus clair, l’adhésion des braves populations de Dabola aux idéaux de notre champion du progrès, le Pr. Alpha CONDÉ.

Vive le RPG-AEC

Vive le Pr Alpha CONDÉ

Nous vaincrons!