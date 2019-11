Soutien au changement de Constitution : le maire de Diécké, élu de l’UFR en foulard jaune du RPG

Le parti au pouvoir continue de mobiliser en Guinée forestière. Après Kissidougou, Guéckédou et Macenta, c’est Yomou, la petite ville frontalière au sud de la Guinée qui a accueilli ce mardi les émissaires du président Alpha Condé. En soutien au changement de Constitution en Guinée. L’image du jour est celle de Nyan Kémon Bohamy, maire rural de Diécké, élu sur la liste de l’UFR de Sidya Touré qui est apparu en foulard jaune du RPG (au pouvoir).

En juillet dernier, dans une interview accordée à Kibaro224, le vieil homme a confié que rien ne pourra lui faire changer de position.

« Je suis un militaire et je suis allé à l’UFR par conviction et non par contrainte. Après 50 ans de services militaires, j’ai un caractère militaire. J’ai servi en qualité de médecin sous le président Sékou Touré et j’ai servi le feu président Lansana Conté en tant que commandant de la garde présidentielle et donc, je ne peux pas avoir peur de quelqu’un. J’ai le cœur tranquille et personne ne peut me faire changer. »

Mediaguinee