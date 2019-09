Soutien au renforcement de la mobilité, Aboubacar Sylla rencontre le représentant résident du Pnud !

Le Ministre d’Etat, Ministre des Transports a reçu, en présence de membres de son cabinet, en audience, ce mardi, 10 septembre 2019, le Représentant Résident du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) en Guinée.

Récemment affecté en poste à Conakry, par son organisation, Luc J. Grégoire était venu échanger avec monsieur le Ministre des Transports des aspects liés à la vision et les projets du Département en faveur de l’amélioration de la mobilité et de la météorologie en Guinée.

Au cours des échanges, le Ministre d’Etat a informé son hôte des projets du Département et a sollicité le soutien de son organisation en vue de leur réalisation. Il a notamment informé de la tenue, au mois de novembre, de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du Plan de Déplacements Urbains (PDU), ambitieux programme de mobilité, conçu pour résorber efficacement et durablement les défis liés à la fluidité dans le transport des personnes et des biens, surtout dans la capitale.

Le Ministre d’Etat s’est aussi félicité du financement par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), à hauteur de 5 millions de dollars, du projet : « Renforcement des systèmes d’Informations climatiques et d’alerte précoce pour un développement résilient et l’adaptation au changement climatique en Guinée (SAP-GUINEE). » en vue de consolider la collecte, le traitement et la diffusion de l’information climatique dans le cadre d’une meilleure prévention et gestion des catastrophes liées au climat.

Le Représentant Résident a lui, expliqué au Ministre des Transports du développement de l’usage de drones en Guinée et des perspectives d’offre d’une assistance technique de formation de pilotes guinéens par son organisation.

Le Ministre a informé le Représentant Résident des dispositions du département en cours en vue de légiférer très prochainement sur l’utilisation de cette technologie. Il a, en outre, entrevu la possibilité de son usage dans le cadre du projet du suivi en temps réel de l’état du trafic routier dans la capitale en faveur des usagers de la circulation routière.

La Cellule de Communication du Ministère des Transports