Soutien au Syli : le Ministère des Finances, MTN, SOBRAGUI et l’association des universités privées apportent leurs contributions

Le comité de soutien au syli national continue son petit bonhomme de chemin auprès des personnes de bonnes volontés, grandes entreprises et départements ministériels pour collecter des fonds en faveur de l’équipe nationale qui prendra part à la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019.

Pour la journée de ce jeudi 13 juin, les Ministères en charge de l’Economie et des Finances, des investissements et des partenariats publics privés, la SOBRAGUI, la chambre de l’enseignement supérieur privé, MTN Guinée ont respectivement donné 40 millions fg, 15 millions fg, 20 millions fg, 30 millions fg et 50 millions fg.

En accueillant les membres du comité, le ministre de l’Economie et des Finances, Mamadi Camara a précisé que depuis quelques temps, le peuple Guinée est dans une ferveur nationale. « Cet engouement que l’on constate autour du Syli national, va décupler les efforts et la détermination de nos jeunes pour remporter la victoire au Caire. Nous avons des jeunes très talentueux et parmi eux, il y a en qui sont sociétaires des plus grands clubs européens. Et leurs parcours dans les éliminatoires jusqu’à cette phase finale, est à mon avis suffisamment éloquent parce que l’équipe n’a subit aucune défaite. J’ai la conviction que tendance va se poursuivre jusqu’à la finale… »

Il a en outre souligné que le comité de soutien joue un grand rôle dans l’encadrement des joueurs. C’est de prôner, dira-t-il, le fair-play au niveau de nos joueurs, car les décisions arbitrales, ne vont toujours dans le sens que les joueurs souhaitent.

« Mais il ne faut pas que cela soit une raison de s’énerver, de se déstabiliser soit même et de plus être efficace dans le jeu. Par conséquent, il faut prôner l’esprit de sportivité au sein du Syli national. Si nous observons cette discipline et ajouter à cela la détermination et l’engagement, je n’ai aucun doute que ce trophée là, nous allons le ramener à Conakry », a noté le numéro un du département de l’Economie et des Finances en Guinée.

A noter que dans la même journée, la région administrative de Mamou et l’ANAIM ont respectivement donné 30 millions fg et 200 millions fg.

Thierno Kalifatou Doumbouya