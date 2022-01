Soutien au Syli national : ‘’à date, 347 929 000 fg sont collectés’’ (Comité de soutien)

Mis en place le 20 décembre dernier par le département en charge de la Jeunesse et des Sports, le comité de soutien à l’équipe nationale (Syli national) poursuit ses activités de collecte sur le terrain. Ce lundi 3 janvier, les membres dudit comité étaient face à la presse pour faire un premier bilan à mi-parcours.

Dans son intervention introductive, le porte-parole du comité, l’ancien international de l’équipe nationale, Lucien Beindou Guilao a énuméré quelques difficultés auxquelles le comité est confronté, avant d’inviter l’ensemble des Guinéens à davantage soutenir leur équipe quelque soit les problèmes qui peuvent arriver.

« Les difficultés, c’est qu’on a pas eu suffisamment de temps. L’arrêté de mise en place du comité a été signé le 20 décembre 2021, et il a commencé à tourner deux ou trois jours plus tard après la visite chez le Président de la République. Donc la compétition commençant le 9 janvier, vous avez vu qu’on n’a pas suffisamment de temps. La seconde, c’est que c’est la période de fin d’année où les chefs d’entreprises sont en vacance de Noel. Ils ne sont pas là alors que 95% des revenus que nous collectons proviennent du secteur privé. Si les patrons ne sont pas en place, il est évident qu’on aura du mal à collecter énormément d’argent. On a des perspectives parce qu’il y a certains patrons d’entreprises qui sont de retour et qu’ils nous ont promis d’apporter leur part de contribution. Peut-être, ces contributions annoncées vont nous propulser à des niveaux intéressants. Il y a aussi comme difficultés, les résultats du Syli national… »

S’agissant du rapport financier à date, le second rapporteur, Alpha Mady Touré a tenu à préciser : « A date, le comité a pu mobiliser en dépit de toutes les difficultés qui viennent d’être énumérées, trois cent quarante sept millions neuf cent vingt neuf mille francs guinéens (347 929 000 fg). Il y a eu plusieurs entités qui ont été sillonnées. On ne pourra pas citer toutes ces entités qui ont mis la main à la poche », dira-t-il entre autres.

Youssouf Keita

