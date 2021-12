Soutien au Syli National : ‘’le comité vient en appui à tout ce que le gouvernement fait pour notre tricolore’’ (Lucien Guilao)

Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations sera donné le 9 janvier prochain au Cameroun. En prélude à cet évènement continental dont l’équipe nationale guinéenne (Syli national) prendra part, un comité national de soutien à la dite équipe est déjà opérationnelle sur le terrain. Parmi les personnalités qui le composent figure l’ancien international, Lucien Beindou Guilao qui a bien voulu s’exprimer sur nos questions. Lisez !

Mediaguinee : votre réaction par rapport à votre participation pour la seconde au comité de soutien à l’équipe nationale

Lucien Guilao : Je le prends avec honneur et fierté. Ça veut tout simplement dire que le travail que j’ai abattu à titre personnel il y a 2 ans est reconnu par le Ministère des Sports. En général quand il s’agit du syli national, je ne me fais pas supplier, j´y vais en courant.

Quelles sont les principales missions dévolues à ce comité que vous appartenez ?

Ce comité vient en appui à tout ce que le gouvernement guinéen fait pour notre tricolore national. Nous avons pour mission de mobiliser les ressources humaines, financières et matérielles de notre pays au profit du syli national. Il s´agit aussi de mobiliser les ondes et les énergies positives de la nation. Nous devrons le faire avant et pendant la CAN.

Pensez-vous que ces missions seront atteintes quand on sait que très peu de fans du cuir rond portent confiance aux poulains de Kaba Diawara ?

Nous allons essayer de faire le job. Il est vrai que ça ressemble à une sorte de reconquête. Ça va être un peu plus difficile en raison du peu de temps qui nous reste, mais nous savons que le peuple de Guinée adore son équipe nationale.

Que peut-on retenir de votre présence d’hier chez le président de la transition ?

Notre présence hier chez le chef de l’Etat part du principe que nous avons besoin de son onction, de sa bénédiction. Il lui appartient de donner le top, le signal de la caravane de soutien. Comme vous l´avez vu, il l´a fait et bien fait d´ailleurs. Ce fut fait dans la bonne humeur et son message aussi a été plaisant et motivant.

Vous serez chez le Premier ministre ce mercredi. Attendez-vous à une forte mobilisation des employés du PM et de son équipe ?

En effet, il est prévu que nous soyons reçus par le Premier ministre aujourd’hui et nous ne sommes pas du tout inquiets. Nous serons reçus avec les honneurs, car le PM vient d’une génération qui a connu la période faste de notre Syli National. Il ne manquera pas d´y faire allusion, j´en suis sûr.

En tant qu’ancien international, quelle analyse faites-vous de la liste fournie par le coach Kaba Diawara pour la CAN ?

A partir de l´instant où on a choisi de faire confiance en Kaba Diawara et son équipe, il n’y a plus de raison de douter de ses choix. Ce que je regrette, c’est qu´il n´y ait pas eu de conférence de presse pour annoncer sa liste pour qu´il réponde aux journalistes sportifs sur les raisons de ses choix. En ce qui me concerne, il ne me reste plus qu´à espérer qu´il ait fait le bon choix. Il y a beaucoup de critères qui entrent dans la construction d´une liste et c´est bien pour cela que la conférence de presse est utile. Elle permet d´expliquer au public comment et pourquoi il a construit sa liste.

Propos recueillis par Youssouf Keita

+224 622285400