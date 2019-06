Soutien au Syli : les Ministères de la Ville, du Tourisme et de la Justice apportent leurs contributions

Le comité national de soutien au Syli de Guinée continue sa caravane de collecte de fonds pour une participation mémorable de notre onze national à la phase finale de la coupe d’Afrique des Nations de Football qui se tiendra du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

Les 11 et 12 juin, le comité a été successivement reçu par les Ministères de la Ville et l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et celui de la justice pour recevoir leurs contributions respectives à notre équipe nationale de football.

Ces Ministères ont respectivement formulé des prières et bénédictions avec 5 millions fg, 10 millions fg et 10 millions fg au titre de leurs contributions.

A l’occasion, le ministre du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Artisanat, Thierno Ousmane Diallo a exprimé toute sa satisfaction de recevoir le comité de soutien au Syli national, avant de poursuivre : « Nous souhaitons bonne chance au Syli national parce que si cette équipe gagne, c’est toute la Guinée qui a gagné. Au-delà des montants qu’on va donner, le Syli représente la fierté et l’unité nationale de notre pays. Malgré les difficultés, nous sommes tous debout pour soutenir notre Syli. »

Le ministre intérimaire de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, dira pour sa part que le Syli de Guinée est une équipe à encourager afin que grâce à nos bénédictions et prières, cette équipe amène pour la première fois en Guinée la coupe d’Afrique.

« Comme vous le savez, notre devise dans la famille judiciaire, c’est la sagesse et l’humilité. C’est pourquoi, nous ne faisons pas beaucoup de bruit à côté de nos actes. Et rendons nos décisions dans la plus grande simplicité. Et tout nos actes doivent se comporter comme ça », a-t-il mentionné.

Youssouf Keita