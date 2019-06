Soutien au Syli : Ousmane Kaba donne 60 millions, soit 4 fois l’offre de l’UFDG, plus de 2 fois celle du RPG…

L’ancien ministre de l’Economie et leader du Pades Docteur Ousmane Kaba a mis mercredi la main à la poche pour sortir 60 millions de francs guinéens pour son appui et celui de son parti au Syli national qualifié à la CAN 2019 en Egypte.

Dans l’enceinte de son imposante université (Kofi Annan) à Nongo, Dr Kaba a déclaré que ‘’le sport, c’est le ciment de l’unité nationale dans sa diversité. Le sport réunit les aspirations de toutes composantes de la nation guinéenne. C’est pourquoi, il est important que toute la jeunesse se regroupe derrière le Syli national’’. Et d’ajouter : ‘’nous attendons la victoire et au-delà de cela, nous nous attendons à un combat loyal, à ce que les joueurs mouillent le maillot pour le bonheur de ce pays’’.

Cette contribution place le Pades en tête des formations politiques qui ont appuyé le Syli.

Pour rappel, le RPG Arc-en-ciel (au pouvoir) avait donné 25 millions fg, l’UFDG de Cellou Dalein Diallo 15 millions et l’UFR de Sidya Touré 5 millions.

Mohamed Cissé