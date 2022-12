Soyah (Mamou): les coupeurs de route tirent sur une voiture et emportent (uniquement) le téléphone du chauffeur 

Affaire coupeurs de route à Mamou, on en parle ce lundi encore. Dans la soirée du vendredi dernier, une voiture a été attaquée par les coupeurs de route dans la sous-prefecture de Soyah. Les malfrats ont tiré sur la voiture mais personne n’a été blessé. Un seul téléphone a été emporté par les malfrats.

Interrogé ce lundi, Ousmane Barry, l’une des victimes, est revenu sur le drame au micro de notre correspondant.

« C’est à Soyah, une sous-prefecture relevant de Mamou que cet autre cas d’attaque a été enregistré. Les coupeurs de route continuent d’y régner en maîtres absolus. Ousmane Barry, l’une des victimes, temoigne: « On a prié à 19h à Soyah, on a monté la colline jusqu’à descendre. Avant d’arriver au carrefour qu’on appelle Yala, trois motos sont arrivées. Ils ont tiré trois fois. Le premier tir c’etait une sommation.Le deuxième c’est le pneu de devant et le troisième tir le pneu de derrière. On a plaidé le chauffeur pour qu’il s’arrête. Ils ont demandé au chauffeur où est le téléphone, celui-ci le leur a remis. Ils ont pris la clé de la voiture. Ils ont demandé nos téléphones mais certains n’ont pas donné. On s’est débrouillé jusqu’à Berteya, on a arrangé les pneus et on a passé la nuit là-bas.

Les malfrats ne portaient pas de tenues. Les armes qu’ils ont c’est les armes détenues par les militaires », souligne Ousmane Barry, avant de rassurer que ces malfrats n’ont blessé personne.

« Ils n’ont blessé personne parmi nous. On n’avait pas d’argent sur nous. C’est seul le téléphone du chauffeur, ils ont pris. », conclut Ousmane Barry.

À signaler qu’en cette fin d’année, les cas d’attaque ne finissent pas à Mamou.

Jacques Kamano

624 50 82 79