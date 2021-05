SPCPDPS : ‘’le choix porté sur un ancien dignitaire du régime Conté par Alpha Condé est une ouverture vers le pardon’’ (Dansa)

Le Président de la République, Pr Alpha Condé vient nommer Elhadj Fodé Bangoura au poste de secrétaire permanent du cadre permanent du dialogue politique et social (SPCPDS).

Interrogé sur cette nomination, le président du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG), Dr Dansa Kourouma pense que c’est une avancée.

« C’est une avancée. Je pense que commencer déjà à meubler le secrétariat permanent au moment où la communauté internationale a déjà interpellé la Guinée à travers l’Union européenne sur la nécessité d’ouvrir le dialogue. Je pense que mettre en place des structures pour opérationnaliser le dialogue, me semble être une avancée. La deuxième chose, c’est que Fodé Bangoura a des qualités personnelles pour pouvoir conduire les choses à bonne destination de par son expérience sur le plan politique et aussi de sa connaissance de l’administration. C’est quelque chose d’important. Ensuite, le choix porté sur un ancien dignitaire du régime du Général Lansana Conté par Alpha Condé est une ouverture vers le pardon. Ça veut dire que les concessions sont possibles. Enfin, le conseil le plus important pour moi, c’est que le cadre de dialogue, il est permanent, il doit porter sur des questions sociopolitiques. Il faut surtout éviter qu’il soit pris en otage par les questions politiques », dira-t-il.

Youssouf Keita