Sponsoring. Le groupe GUICOPRES injecte 60 milliards gnf dans un partenariat avec la FEGUIFOOT

Ce vendredi 14 octobre 2022, le leader du BTP en Guinée a officialisé la signature d’un accord de partenariat qui s’étend sur une durée de 4 ans avec la Fédération guinéenne de Football (FGF). La cérémonie s’est déroulée au siège de l’institution à Conakry.

Ce partenariat de quatre ans qui octroie 15 milliards de francs guinéens chaque année à la Féguifoot lui permettra de retrouver du rythme dans son fonctionnement et dans l’organisation de ses compétitions.

« Le football est fédérateur et contribue à l’épanouissement de la jeunesse guinéenne. Il fait face à plusieurs défis, dont le développement des infrastructures, le soutien financier et la professionnalisation des acteurs. Ce partenariat apporte quelques outils supplémentaires pour faire face aux défis précités », précise le PDG Kerfalla Camara KPC.

Cette signature permet également à son groupe de mettre en avant son image de marque dans les activités ou organisations de la FGF.

Pour la Féguifoot, cet accord a pour objet de l’appuyer dans l’organisation des compétitions nationales et des rencontres internationales. Elle se réjouit de collaborer avec prestigieuse société du pays qui est en train de prendre ses marques dans la sous-région. « Ce partenariat permettra aux clubs qui attendent depuis plusieurs mois de renouer avec les terrains de jeu et aidera à fédérer les acteurs du football autour d’un même idéal. Ce sponsoring de GUICOPRES devrait encourager toutes les autres entreprises guinéennes et étrangères qui sont en Guinée, d’aider à supporter le football », a rappelé Mariame Sy Diallo, la présidente du Comité de Normalisation de la Féguifoot.

Notons que depuis quelques mois, la nouvelle de l’accord de partenariat entre la FGF et le groupe de BTP avait fuité et que les tractations étaient en cours pour son officialisation pour le bonheur des acteurs du football en Guinée.

B. Leno